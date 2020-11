'Gemeenten hebben geen zicht op arbeidsmigranten in spookwoningen'

Gemeenten hebben geen zicht op grote aantallen arbeidsmigranten die wonen in huurwoningen die als leegstaand zijn geregistreerd. Dat schrijft NRC. Lokale overheden kunnen daardoor geen controles uitvoeren op hygiëne en veiligheid. Ook is het bij brand of noodsituaties niet duidelijk of er mensen in een pand wonen en vergroot deze vorm van bewoning de kans op uitbuiting van bewoners. Verder bemoeilijkt het de doorstroming op de toch al zeer krappe woningmarkt.

De krant deed een rondgang langs gemeenten met de hoogste percentages inwoners uit Midden- en Oost-Europa. Arbeidsmigranten hoeven zich pas na vier maanden in Nederland in te schrijven op een woonadres. Vaak verblijven ze echter korter in Nederland, waardoor veel arbeidsmigranten ergens wonen zonder dat de gemeente er weet van heeft.

Precieze cijfers zijn er niet, maar het Zeeuwse Reimerswaal zegt in het dagblad dat het jaarlijks om vijftig huizen gaat, waarin zo'n 250 arbeidsmigranten wonen. Den Haag denkt dat er in die gemeente zo'n 27.000 arbeidsmigranten zijn, die niet in de Basisregistratie Personen staan.

Weinig leefruimte en privacy

Burgemeester Gorter van Zeewolde zegt in NRC dat arbeidsmigranten in huizen worden ondergebracht die volledig 'verkamerd' zijn, met weinig ruimte en privacy. "Als we dan gingen kijken, troffen we meer mensen dan slaapkamers aan. Dat willen we niet", zegt hij in de krant.

Voor eigenaren van deze woningen is het onderbrengen van arbeidsmigranten financieel aantrekkelijk. Het levert duizenden euro's aan huurinkomsten op voor een woning die in normale omstandigheden waarschijnlijk veel minder zou opleveren. In Den Haag ziet de gemeente vooral misstanden in wijken waar veel goedkope, particuliere woningen staan. "Daar verdwijnen beschikbare en betaalbare woningen", zegt wethouder Balster van Wonen.

Woningen gewild

De gemeenten willen dat arbeidsmigranten zich verplicht in Nederland moeten inschrijven als ze naar Nederland komen. Verhuurders zeggen onder meer dat leegstaande huizen gewild zijn, omdat er geen alternatieven zijn.

Veel arbeidsmigranten worden door uitzendbureaus ondergebracht in de woningen. Een speciale commissie onder leiding van Emile Roemer adviseerde vorige maand om migranten minder afhankelijk van die uitzendbureaus te maken. Dat zou kunnen door arbeidsmigranten een apart huurcontract te geven.

Nieuwsuur ging vorige maand op bezoek bij een arbeidsmigrant. De 25-jarige Roemeen Adrian Pacurar woont in een voormalig hotel in Waalwijk. Er was hem een mooie woonruimte beloofd, maar hij vindt de omstandigheden belabberd: