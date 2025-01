Miedema scoort tevergeefs in derby, Kop debuteert voor Spurs met zege

Vivanne Miedema heeft er voor Manchester City weer eentje ingeprikt in de Engelse Women's Super League, maar heel veel baat had haar ploeg er niet bij. In eigen huis ging de prestigieuze stadsderby tegen Manchester United met 2-4 verloren.

Dat mocht vooral City-doelvrouw Khiara Keating zich aanrekenen, die bij zeker twee doelpunten flink in de fout ging. Bij de thuisploeg stonden ook Kerstin Casparij en Jill Roord in de basis, terwijl bij United Dominique Janssen aan de aftrap stond.

De sterk spelende Miedema verkleinde kort voor rust op aangeven van de Australische Mary Fowler, de andere uitblinkster bij City, de achterstand tot 1-3. Ook de 2-3 viel nog voordat de speelsters de kleedkamer opzochten, maar kort na de pauze bepaalde Ella Toone met haar derde van het duel de eindstand op 2-4.

Zege Oranje-keepsters

Ondertussen blijft Chelsea de lakens uitdelen in de competitie. West Ham United werd op een 0-5 thuisnederlaag getrakteerd en dat deed de koploper zonder Nederlandse hulp: naast de langdurig geblesseerde Aniek Nouwen, die onlangs haar contract verlengde tot medio 2026, zat ook Wieke Kaptein nog in de lappenmand.