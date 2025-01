Sparta en RKC schieten in kelderduel weinig op met gelijkspel in Rotterdam

Sparta, versterkt met de van FC Twente gehuurde middenvelder Carel Eiting, had al wat speldenprikken uitgedeeld, toen het plots helemaal open lag in de Rotterdamse defensie. Richonell Margaret snelde over rechts naar voren en schonk Oskar Zawada een intikker: 0-1.

Het antwoord van Sparta liet tot halverwege de eerste helft op zich wachten. Camiel Neghli lanceerde oud-RKC'er Saïd Bakari, die eerst een tegenstander in de luren legde en vervolgens de bal in de verre hoek prikte: 1-1.

Margaret had de gasten opnieuw op voorsprong kunnen zetten, maar raakte de bal in kansrijke positie maar half, tot opluchting van Sparta-doelman Nick Olij, die al een paar keer handelend had moeten optreden.