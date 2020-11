Werkloosheid licht gedaald • Meer dan 250.000 coronadoden in VS

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. In oktober waren 406.000 mensen werkloos. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder waren nog 413.000 werkloos (4,4 procent van de beroepsbevolking).

Oktober was de derde maand op rij dat het aantal werklozen afnam. Vanaf maart steeg het aantal werklozen sterk vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Wel steeg vorige maand het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 37 procent, vergeleken met september. De grootste stijging was in de horeca. Tegelijkertijd werd ook een groot aantal werkloosheidsuitkeringen weer stopgezet. Vergeleken met oktober vorig jaar lag het aantal WW-uitkeringen 19 procent hoger.

Wie kan en wil werken maar desondanks geen baan heeft, telt voor het CBS als werkloos. Omgekeerd telt iemand die geen werk heeft en stopt met zoeken naar een baan, niet als werkloos. Die persoon maakt dan geen onderdeel meer uit van de zogeheten beroepsbevolking.

Vrijdag meldde het CBS nog dat het aantal banen in Nederland in het derde kwartaal van 2020 flink was gestegen. Er waren 164.000 banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de coronacrisis nam het aantal werkplekken in het tweede kwartaal nog af met 297.000.

Economische klap door tweede golf, 'maar minder hard dan de eerste keer'