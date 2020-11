Rutte: goede vaccinberichten zorgen voor perspectief • 'Drie op de vier podia weer open'

Hij was er vanwege de coronabeperkingen niet zelf bij, maar wel te zien in een videoboodschap: Mick Jagger opende vanmiddag een tentoonstelling over de Rolling Stones in Groningen. The Rolling Stones Unzipped is de eerste internationale tentoonstelling over de rockband en was eerder te zien in Londen, Amerika en Azië.

De opening van de tentoonstelling was vanwege het coronavirus een paar weken later dan gepland. Er mag een beperkt aantal mensen per uur naar binnen en die moeten zich houden aan een uitgezette looproute.

