Reisadvies Aruba teruggeschroefd naar geel • Voorlopig geen Elfstedentocht vanwege corona

De 'nertsenvariant' van het coronavirus die in eerder in Denemarken de kop op stak, is waarschijnlijk verdwenen. Dat heeft het Deense vaccinatie-instituut Statens Serum Instituut gezegd. De nieuwe variant dook op nertsenboerderijen op en werd op mensen overgedragen. Sinds half september zijn geen nieuwe besmettingen met deze variant meer bekend.

Twee weken geleden gaf de Deense regering desondanks de opdracht om de volledige nertsenpopulatie te ruimen. Want hoewel de mutatie verdwenen lijkt te zijn, bestaat de vrees dat het virus in de toekomst nog een keer muteert, vanwege de grote populatie nertsen in het land. Het land telt zo'n 17 miljoen nertsen. De vrees voor zulke mutaties is groot, omdat eerder was gebleken dat de nertsen-variant minder reageerde op antistoffen en daarmee resistent zou kunnen zijn voor vaccins.

Het ruimingsbevel veroorzaakte ook een politieke rel. De Deense minister van Voedsel en Landbouw bleek namelijk niet bevoegd om het bevel tot ruimen te geven. De bewindsman stapte gisteren op. Ook premier Mette Frederiksen kwam onder vuur te liggen. Een meerderheid in het parlement wil dat de dieren geruimd worden. Het besluit wordt dan ook niet teruggedraaid.

Denemarken is de grootste producent van nertsenbont ter wereld.

Deens nertsenverbod na zorg over mutatievirus