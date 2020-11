Coronaregels iets versoepeld • Meer dan 250.000 coronadoden in VS

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in de Verenigde Staten meer dan 250.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Johns Hopkins-universiteit. In geen enkel ander land ter wereld zijn zo veel doden bekend. Ook telt het land bijna 11,5 miljoen vastgestelde besmettingen.

De afgelopen dagen nam het aantal vastgestelde besmettingen in de VS weer harder toe. Vandaag gaan alle openbare scholen in New York daarom weer dicht, heeft burgemeester De Blasio gezegd. 300.000 kinderen worden door die maatregel getroffen.

De maatregel om de scholen nu weer te sluiten is omstreden, omdat het er niet op lijkt dat het heropenen ervan in september heeft geleid tot significant meer besmettingen. Daar komt bij dat scholen dicht moeten, terwijl restaurants en sportscholen in beperkte mate open mogen blijven.