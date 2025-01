Trump kan 'drill, baby, drill' niet zomaar in de praktijk brengen

"Ik vermoed dat de vraag naar olie niet gaat stijgen", zegt ook Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit.

Oliebedrijven kijken verder vooruit dan de vier jaar van een presidentstermijn. En ze houden er rekening mee dat beslissingen van de ene president weer ongedaan gemaakt kunnen worden door de volgende.

Toch zal Trumps beleid een negatief effect hebben op de strijd tegen klimaatverandering. "Het geeft wel het signaal dat fossiele brandstoffen langer in de mix blijven", zegt De Coninck.

Belofte 2: 'We gaan proberen beleid te hebben waarbij geen windmolens worden gebouwd"

7 januari 2025, toespraak vanuit Mar-a-Lago, Florida

Dat Trump zich tegen windenergie keert, is geen verrassing. Al in zijn vorige termijn was hij daar fel over. Maar zijn mogelijkheden als president om de bouw van windturbines tegen te gaan, lijken beperkt. "De ontwikkeling van duurzame energie, zoals wind en zon, komt zeker niet stil te liggen", zegt De Coninck.

De aanleg van windparken en zonnepanelen is inmiddels zo goedkoop dat het voor bedrijven commercieel aantrekkelijk is om ze te ontwikkelen. Klimaat speelt daarbij maar een beperkte rol. "De typische olie- en gasstaat Texas heeft de meeste stroom uit wind", zegt energie-analist Van den Beukel. En het merendeel van de windparken is gebouwd in dunbevolkte staten die stemden op Trump.