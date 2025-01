Farioli noemt Ajax 'briljant', maar durft het woord titel niet in de mond te nemen

Ook Kenneth Taylor, die vanwege buitenspel een doelpunt afgekeurd zag worden, zag een goed Ajax. "Het enige dat we onszelf kunnen verwijten is dat we meer doelpunten hadden moeten maken. Bij de rust hadden we met minimaal 0-2 de kleedkamer in moeten gaan."

Volgens de middenvelder is het woord titelkandidaat niet verboden. "Nee, niks is verboden. Dat we op een punt staan, is een feit. Natuurlijk denkt iedereen dat we er nu voor moeten gaan. Maar het is nog redelijk vroeg in het seizoen en we moeten gewoon naar onszelf kijken. We moeten niet te hard van stapel lopen."