Landelijke ijsdag zorgt voor bijzonder weerfenomeen: uitsneeuwende mist

De mist en grijzigheid raken we na het weekend niet zomaar kwijt. Maandag is het Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Het weer doet er dit jaar een schepje bovenop. De zon schijnt vrijwel nergens en regionaal kan het sterk nevelig zijn. De temperatuur ligt rond nul. Het zou glad kunnen worden als er motregen of motsneeuw valt en de temperatuur van het wegdek nog onder nul ligt.

Vanaf woensdag gaat het weer veranderen. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en de mist verdwijnt. Wordt het dan zonnig? Helaas niet, want er blijft veel bewolking en van tijd tot tijd gaat het regenen. De temperatuur stijgt, zowel in de nacht als overdag.