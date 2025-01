Trump belooft uitstel verbod, TikTok start app in VS weer op

TikTok start de app in de VS weer op. Dat zegt het bedrijf in een verklaring op X. Eerder vandaag ging de app voor gebruikers in de Verenigde Staten op zwart vanwege een aankomend verbod op het videoplatform. Sommige Amerikaanse gebruikers kunnen alweer bij hun profiel en berichten in de app.

Aankomend president Trump zei dit weekend dat hij het TikTok-verbod met 90 dagen wil uitstellen. Op zijn eigen platform Truth Social schreef hij dat hij morgen, op de dag van zijn inauguratie, een bevel uitvaardigt waarin staat dat het bedrijf achter TikTok meer tijd krijgt om een geschikte koper te vinden. Op dat moment zagen Amerikanen die hun TikTok-app openden al een melding waarin stond dat TikTok voorlopig niet beschikbaar was.

Trump wil het uitstel van het verbod gebruiken om te zoeken naar een oplossing om de nationale veiligheid te garanderen. "Ik zou willen dat de Verenigde Staten voor 50 procent eigenaar wordt van een gezamenlijke onderneming", aldus Trump. "Zonder toestemming van de VS is er geen TikTok, maar met onze toestemming is TikTok honderden miljarden dollars waard, misschien wel biljoenen."

TikTok zegt in de verklaring dat het Trump dankbaar is voor het verschaffen van duidelijkheid en dat het samen met hem zal werken aan een oplossing voor de lange termijn.

Trump zelf eerder voor verbod

De app werd door de regering-Biden verboden omdat het videoplatform gezien wordt als een gevaar voor de nationale veiligheid. Het videoplatform is in handen van het Chinese ByteDance, dat volgens Bidens regering mogelijk gebruikt wordt door de Chinese overheid om gegevens van Amerikanen te verzamelen. Ook zou de Chinese overheid via de app proberen mensen in de VS te beïnvloeden. Die aantijgingen zijn niet bewezen.

ByteDance heeft bij het Amerikaanse Hooggerechtshof geprobeerd het verbod te voorkomen, maar de rechters gingen niet mee in het pleidooi van het bedrijf. ByteDance stelde dat Amerikanen beperkt zouden worden in hun vrijheid van meningsuiting door een verbod van het platform. Ook drie andere apps van ByteDance, waaronder het veelgebruikte videobewerkingsprogramma CapCut, werden door het Hooggerechtshof verboden.

Trump zei tijdens zijn vorige regeerperiode juist dat hij TikTok het liefst zou verbieden. Hij wees toen ook op de veiligheidsrisico's en stelde dat de VS "agressieve maatregelen moet nemen tegen de eigenaren van TikTok om onze nationale veiligheid te beschermen".

Verschillende bedrijven en meerdere investeerders zouden interesse hebben in een overname van TikTok. Eerder zei ByteDance dat het videoplatform niet te koop is.