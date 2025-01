Prachtige doelpunten helpen NEC aan winst op Fortuna in Nijmegen

NEC heeft Fortuna Sittard in een thuiswedstrijd met prachtige doelpunten met 4-1 teruggewezen in de eredivisie. Zo scoorde Sami Ouaissa uit een prachtige vrije trap en krulde Vito van Crooij een hoekschop direct in het doel.

Het was voor de Nijmegenaren de tweede opeenvolgende zege, waar Fortuna de tweede nederlaag van het nieuwe jaar moest slikken. NEC is Fortuna tot twee punten genaderd in de middenmoot van de eredivisie.

NEC was het kalenderjaar vorige week begonnen met een overwinning bij PEC Zwolle (0-1), een welkome zege na slechts één punt te hebben gepakt in de laatste vijf wedstrijden van 2024. Geen wijzigingen daarom in de opstelling van coach Rogier Meijer, met routinier Bram Nuytinck weer op de bank.