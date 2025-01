Waterpolosters sluiten wereldbeker in Griekenland af met tweede zege op Australië

De waterpolosters hebben in Alexandropoulis slechts één keer verloren, dat was zaterdag tegen olympisch kampioen Spanje. Eerder dit toernooi won Oranje ook al van Italië (11-8), Israël (21-6) en Griekenland (11-10).

Na dit toernooi volgt in april de prestigieuze 'superfinale' van het wereldbekertoernooi in China, waar Nederland zich net als vijf andere landen voor geplaatst heeft. Door de goede resultaten in Griekenland ontloopt het op dat toernooi een aantal toplanden in de beginfase.

Dominante zege

Australië eindigde op de Spelen een plekje hoger dan Nederland, dat genoegen nam met brons. In de wereldbekerwedstrijden waren de Nederlandse waterpolosters echter een maat te groot voor Australië. Na een 11-9 overwinning in de groepsfase, won Oranje zondag voor de tweede keer in één week van de Australiërs.

In de strijd tussen de top vier-landen speelden de twee opnieuw tegen elkaar. In het eerste kwart ging het nog gelijk op, maar direct daarna liep Nederland al uit naar 6-3. Ditmaal stond de Oranje-defensie, zaterdag weggespeeld door Spanje, als een huis. Binnen vijf minuten liep Nederland van 6-3 uit naar 10-3.

Australië scoorde in het derde kwart nog de 10-4, maar de strijd was al gestreden. Beide ploegen maakten twee doelpunten in het laatste kwart, waardoor de wedstrijd eindigde in 12-6.