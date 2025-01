Real passeert Las Palmas-doelman Cillessen vier keer en is nieuwe koploper

Kort voor rust plaatste Mbappé, volledig over het hoofd gezien door de Las Palmas-defensie, de bal in de bovenhoek voor de 3-1 en even later dacht de spits zijn hattrick met een intikker te vervolmaken, maar in de aanloop van die treffer was sprake geweest van buitenspel.

Ook in de tweede helft kwam Las Palmas er niet aan te pas en het werd helemaal een moeilijk verhaal toen kort nadat Rodrygo de stand naar 4-1 had getild de gasten met tien man kwamen te staan. Na een mistrap raakte Benito Ramírez vol met zijn noppen de zij van Real-aanvoerder Vázquez en kon de invaller in de 64ste minuut vertrekken.

De thuisploeg scoorde nadien nog twee keer, maar beide malen ging het feest wegens buitenspel niet door.