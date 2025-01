'Sombere' consument dronk vorig jaar minder champagne

De verkoop van champagne is vorig jaar met bijna tien procent gedaald. Door politieke en economische onzekerheden had de consument minder zin in de bubbels, zegt de Franse branchevereniging Comité Champagne.

Vorig jaar juli hadden de Franse producenten al opgeroepen tot een verlaging van het aantal geoogste druiven, nadat de verkoop van champagne in de eerste zes maanden van 2024 met meer dan 15 procent was gedaald. Over heel dat jaar daalde het aantal leveringen met 9,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 271 miljoen flessen.

"Champagne is een graadmeter voor de gemoedstoestand van consumenten", zegt medevoorzitter Toubart van de branchevereniging in een verklaring. Volgens hem ziet de consument in belangrijke champagnemarkten zoals Frankrijk en de Verenigde Staten door "de inflatie, conflicten over de hele wereld, economische onzekerheden en afwachtende politiek" geen reden om iets te vieren.

De Franse markt was in 2024 goed voor 118 miljoen flessen, een daling van 7,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het comité wijt die daling aan de economische en politieke "somberheid" in het land. In dezelfde periode werden ruim 153 miljoen champagneflessen naar het buitenland geëxporteerd, een daling van bijna 11 procent ten opzichte van 2023.

Goedkopere prosecco

Vorig jaar ontstond in Frankrijk een groot wijnoverschot omdat Fransen steeds minder wijn drinken. In de jaren 60 dronken Fransen gemiddeld 100 liter per hoofd van de bevolking per jaar. Dat is tegenwoordig minder dan 40 liter. Ook wordt de duurdere champagne steeds vaker verruild voor goedkopere prosecco.