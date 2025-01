Oplichting van ouderen door nepagenten explosief toegenomen: 'Ze zijn nietsontziend'

Bij het ophalen van de waardevolle spullen dragen de criminelen vaak een jasje met iets wat sterk lijkt op een politielogo of met de kenmerkende felgele strepen. Die zijn via websites als AliExpress makkelijk te kopen.

De politie merkt dat door de vele berichten over nepagenten, echte agenten bij buurtonderzoeken ook steeds vaker niet vertrouwd worden. "Ook al is het niet precies ons logo dat ze gebruiken, het lijkt er wel op", zegt Van der Velden Walda. "Deze vorm van criminaliteit is dus niet alleen genadeloos voor de slachtoffers, het doet ook wat met de goede naam van de politie. Daarom zetten wij ons ook keihard in om deze daders te pakken."

Afgelopen jaar werden 357 verdachten aangehouden.

Trouwring

De politie probeert senioren op alle mogelijke manieren te waarschuwen en roept iedereen op om incidenten te melden zodat ze de daders goed in kaart kunnen brengen. Ook dat is, naast het georganiseerde karakter van de oplichting, een reden voor de flinke toename van meldingen. "We zien dat steeds meer mensen zich durven te melden, ook als ze zich misschien wat schamen dat ze hier in getrapt zijn."

Dat de daders gewetenloos te werk gaan blijkt volgens Van der Velden Walda uit vrijwel ieder verhaal dat hij van slachtoffers hoort. "Laatst een mevrouw van 83 die al haar geld en sieraden in een tasje had klaargelegd. Toen de nepagent aan de deur stond zei hij: 'Mevrouw, ik zie dat u ook nog een een mooie ketting en een trouwring om heeft, geef die ook maar mee'. Ze zijn nietsontziend."