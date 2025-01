Ajax nadert koploper PSV tot op een punt dankzij zakelijke zege in Heerenveen

Opvallend was dat Farioli een keer niet zijn gehele ploeg omgooide na een midweeks duel. De Italiaan trad nagenoeg met dezelfde opstelling aan als tegen AZ dinsdag (verlies in de KNVB-beker). Spits Brian Brobbey mocht voor de derde keer op een rij beginnen in de punt. Verdediger Josip Sutalo keerde terug na griep.

Rensch

Verder zat alleen rechtsback Devyne Rensch, normaliter basisspeler, op de bank, Anton Gaaei speelde in zijn plaats. Daarmee lijken de hardnekkige geruchten over een transfer van Rensch naar AS Roma op waarheid te berusten. Farioli zei vooraf dat hij Rensch graag zou behouden, maar dat hij de 22-jarige Oranje-international vanwege de transferperikelen in bescherming nam.