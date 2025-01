United verliest thuisduel dat eerbetoon voor overleden Law had moeten zijn

Meteen na de minuut stilte kende United een valse start. Al na vijf minuten opende oud-Feyenoorder Yankuba Minteh de score namens Brighton, op aangeven van Kaoru Mitoma.

Bij beide clubs stonden drie Nederlanders in de basis. Aan de zijde van United waren dat Noussair Mazraoui (die uitkomt voor het Marokkaanse elftal), Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee. Bij Brighton speelden Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke.

Vooral spits Zirkzee, die de voorkeur kreeg boven Rasmus Højlund, speelde een verdienstelijke wedstrijd. Hij versierde een strafschop die aanvoerder Bruno Fernandes binnenschoot: 1-1. Verbruggen was kansloos.

Maar daarna legde Brighton United de wil op. Nu was het Mitoma die scoorde en Minteh met de assist: 1-2. Een kwartier voor tijd had Zirkzee nog de 2-2 op zijn schoen. Maar in plaats daarvan viel de goal aan de andere kant. André Onana blunderde op een houdbaar schot, waarna Georginio Rutter kon binnenschieten.

Nottingham Forest naast Arsenal

Nottingham Forest kwam op de ranglijst naast nummer twee Arsenal dankzij een 3-2 thuisoverwinning op hekkensluiter Southampton. Elliot Anderson, Callum Hudson-Odoi en Chris Wood scoorden namens de thuisploeg.

Arsenal speelde gisteren gelijk tegen Aston Villa. De nummer twee en drie van de Premier League hebben nu allebei 44 punten.