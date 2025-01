Sloop beeldbepalende watertoren in Zandvoort begonnen

Het is even wennen voor strandgangers uit binnen- en buitenland: de beeldbepalende watertoren in Zandvoort is gekortwiekt. Een flink deel van de ooit ruim 48-meter hoge toren is gesloopt. Volgend jaar wordt de toren in vrijwel dezelfde vorm weer opgebouwd om plaats te bieden aan 12 appartementen.

Duitse toeristen die een ommetje maken om "der Wasserturm"' reageren met verbazing op het tijdelijke gat tussen dorp en strand. "Mijn god, was is er gebeurd?", vraagt een van de twee zich af bij NH Nieuws. "Vorig jaar stond de toren er nog."

Gemeentelijk monument

De watertoren in Zandvoort werd tussen 1949 en 1951 gebouwd als vervanging voor de veel kleinere watertoren iets verderop. Die was in de oorlog opgeblazen door de Duitsers. Bovenin de nieuwe toren kwamen twee grote waterreservoirs om de hotels en andere gebouwen in Zandvoort altijd van water te kunnen voorzien.

In 1997 verloor de watertoren, zoals zoveel watertorens in Nederland, zijn functie aan de 'gewone' waterleiding. Twee jaar later kreeg hij de status van gemeentelijk monument.

Veel badgasten herinneren zich nog de vestiging van een restaurant op de bovenste verdieping én de brand die daar een einde aan maakte in 2001.