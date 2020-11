Honkballer Canó loopt 20 miljoen euro mis door 162 duels schorsing

Voor honkballer Robinson Canó lijkt het einde van zijn loopbaan bij de New York Mets in zicht. De tweede honkman uit de Dominicaanse Republiek is opnieuw betrapt op het gebruik van verboden middelen.

De 38-jarige Canó is voor 162 wedstrijden geschorst en krijgt tijdens zijn verbanning geen salaris. Canó mist daardoor ruim 20 miljoen euro aan inkomsten. Het reguliere seizoen in de MLB telt voor elke club 162 wedstrijden.

Als speler van Seattle Mariners ging hij in 2018 voor de eerste keer in de fout. Toen moest hij tachtig wedstrijden aan de kant blijven.