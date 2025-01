Debutant Rots helpt nieuwe ploeg Heracles met fraai doelpunt langs Almere

Het betekende de eerste eredivisieoverwinning van Heracles sinds 2 november 2024, toen de club met 2-0 van NAC won.

Voor Rijsdijk was het zijn eerste verliespartij als hoofdtrainer van Almere City, sinds hij in de winterstop aan de slag ging bij de club. Na een gelijkspel tegen FC Groningen vorige week lukte het Rijsdijk niet om de positieve lijn door te zetten, waardoor de veilige vijftiende plaats opnieuw ver uit zicht is.

"Zij zijn heel effectief geweest, en wij niet", gaf Rijsdijk toe. Almere heeft dit seizoen pas tien keer gescoord in de eredivisie en is daarmee de slechtst scorende ploeg uit de competitie. "We krijgen echt een aantal grote kansen vandaag en voetballend gezien vind ik niet dat we voor Heracles onderdeden, maar je moet ook scoren. Daar moeten we aan werken."