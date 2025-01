Eerste drie vrijgelaten gijzelaars terug op Israëlisch grondgebied

De overgedragen gijzelaars zijn jonge vrouwen. Romi Gonen (24) was een van de bezoekers van het Supernova-festival, waar terroristen van Hamas op 7 oktober 2023 toesloegen. Zij werd geraakt in haar been en in een auto meegenomen naar Gaza, schrijft The Times of Israel. Drie vrienden van haar zijn die dag vermoord.

Emily Damari (28) heeft behalve de Israëlische ook de Britse nationaliteit. Ze was op het moment van de aanval thuis in de kibboets Kfar Aza en raakte op twee plaatsen gewond. "Alles wat haar moeder wil, is haar omhelzen. Maar ze gelooft het pas als ze haar ziet", zei iemand uit de omgeving van de familie tegen de BBC.

Doron Steinbrecher (31) komt uit dezelfde kibboets. Ze verstopte zich onder haar bed toen de terroristen aanvielen. Het laatste wat haar moeder die dag van haar hoorde was een audiobericht: "Ze hebben me, ze hebben me". In januari vorig jaar zat ze in een door Hamas verstuurde videoboodschap. Ze werd vastgehouden in een tunnel.