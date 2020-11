Wijnaldum blijft positief: 'Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was'

Weer maakte Georginio Wijnaldum een doelpunt voor Oranje, zijn 21ste alweer. Weer was het de winnende. En even daarvoor 'versierde' de aanvoerder ook nog de strafschop, waaruit Memphis Depay de aansluitingstreffer kon maken.

"Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was", was de verrassende conclusie van Wijnaldum. "We begonnen niet scherp, maar we bleven erin geloven."

Amper vijf minuten was er gespeeld toen de handige Kamil Jozwiak profiteerde van deorganisatie achterin bij Oranje. "Soms staan we niet goed. Zij creëren kansen in de omschakeling. Daar moeten we op trainen, maar dat is lastig met het Nederlands elftal. Als je aankomt heb je vaak net een wedstrijd gespeeld en daarna komt de volgende alweer."

"We moeten gewoon de positieve dingen meenemen", vond Wijnaldum. Eind goed, al goed. "Niet helemaal, want we zijn niet gekwalificeerd..."