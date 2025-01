Spaans wintersportgebied weer open na ongeluk met skilift

Het wintersportgebied Astún in Spanje, waar gisteren een ongeluk met een skilift plaatsvond, is weer open. Dat meldt het Spaanse RTVE.

Bij het incident met de skilift raakten twee vrouwen van 18 jaar zwaargewond. In totaal raakten dertig mensen gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren rond het middaguur in het wintersportgebied in de Pyreneeën in het noorden van Spanje.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een liftkabel zou zijn losgeschoten, waarop mensen uit de liftstoelen naar beneden vielen. "We weten dat het stuur van de lift is losgeraakt, maar we weten niet wat de oorzaak is", zei de commercieel directeur van Astún in een interview.

Guardia Civil doet onderzoek

In ziekenhuizen in de omgeving werd gisteren extra personeel ingezet om de slachtoffers te kunnen verzorgen. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Enkelen liggen nog ter observatie op de intensive care.

De landelijke politie-eenheid Guardia Civil heeft aangekondigd onderzoek te doen naar het ongeval. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer de fabrikant van de lift, de Spaanse regering en een verzekeringsmaatschappij.