Ophef om afgelaste Amsterdamse shows Israëlische cabaretier Yohay Sponder

Twee optredens van de Israëlische cabaretier Yohay Sponder in de Amsterdamse comedyclub Boom Chicago zijn geannuleerd na een oproep tot een boycot op sociale media. Sponder zou op 25 januari optreden, maar na flinke kritiek besloot de comedyclub afgelopen vrijdag om de shows te schrappen.

Een aantal Instagrampagina's riep op tot een boycot van Boom Chicago en spoorde volgers aan de comedyclub te mailen over het optreden van de "ultrazionist". Sponder zou volgens de beheerders van de accounts "de genocide in Gaza verheerlijken" en "grappen maken op basis van Israëlische propaganda".

Na de grote hoeveelheid reacties zegt de club niet anders te kunnen dan het optreden af te zeggen. "Vanwege het klimaat in Amsterdam, reacties en zorgen van de politie, kunnen we de optredens van Yohay Sponder op 25 januari niet meer toestaan", zou de directeur van Boom Chicago, Andrew Moskos, aan de manager van de cabaretier hebben gemaild. Dat meldt Het Parool. Moskos zou hebben voorgesteld dat de club helpt zoeken naar een alternatieve locatie voor de show van Sponder.

Het team van de cabaretier zegt het niet eens te zijn met de beslissing van Boom Chicago. "De vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Dat betekent niets als je terugdeinst zodra het moeilijk wordt", liet de manager en de echtgenote van de cabaretier, Kayla Sponder, weten.

Langer zorgen over veiligheid

Zij zegt dat er al langer spanningen waren rondom het optreden. Het team van de cabaretier zou meerdere keren met Boom Chicago hebben gesproken over de veiligheidssituatie. "Wij wilden onze verantwoordelijkheid nemen en zelf voor extra beveiliging betalen. We gingen ervan uit dat er een demonstratie of iets dergelijks zou zijn. Het optreden zou gewoon doorgaan, tot we vrijdag bericht kregen dat het werd geannuleerd."

De manager zegt te begrijpen dat de clubeigenaar in een lastige positie zit. "Ik geloof dat hij niet tegen ons is, maar nu heeft hij de pestkoppen laten winnen."

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt tegen Het Parool dat de shows van Sponder bij de politie niet bekend waren. De PVV heeft laten weten Kamervragen te stellen over de afgelaste optredens.