Volledig Noors podium in Wengen, Brignone wint in Cortina waar Vonn valt

Atle Lie McGrath heeft de wereldbekerslalom in het Zwitserse Wengen bijgeschreven op zijn erelijst. De Noor won begin 2022 de slaloms in Courchevel en Flachau. Nadien haalde hij zes keer het podium van een wereldbekerwedstrijd op de technische discipline, maar greep hij steeds naast de winst.

Hij zette nu op de Lauberhorn in de eerste run veruit de snelste tijd neer en hield in de tweede run stand. McGrah skiede in die tweede slalom vrij defensief, maar het was goed genoeg om zijn landgenoot Timon Haugan 0,18 voor te blijven.

Die rukte dankzij een prima manche op van de tiende naar de tweede plaats. Henrik Kristofersen maakte op 0,29 het Noorse erepodium compleet.