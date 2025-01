Brignone wint op olympische piste, teruggekeerde recordhouder Vonn onderuit

Hij zette nu op de Lauberhorn in de eerste run veruit de snelste tijd neer en hield in de tweede run stand. McGrath skiede in die tweede slalom vrij defensief, maar het was goed genoeg om zijn landgenoot Timon Haugan 0,18 seconden voor te blijven.

Die rukte dankzij een prima manche op van de tiende naar de tweede plaats. Henrik Kristofersen maakte op 0,29 seconden het Noorse erepodium compleet.