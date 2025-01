Xandra Velzeboer wint goud op 1.500 meter bij EK shorttrack, zus Michelle vierde

Xandra Velzeboer is op indrukwekkende wijze Europees kampioene geworden op de 1.500 meter. De oudste van de twee zussen Velzeboer kampt met een blessure aan haar linkerknie en reed uit voorzorg individueel alleen de langste (en minst explosieve) afstand.

Daarin liet ze zien dat er weinig shorttracksters zijn die aan haar niveau kunnen tippen, zelfs als ze niet honderd procent fit is. Ze reed de finale zuinig, maar een ronde voor het einde wurmde ze zich langs Gloria Ioriatti en Elisa Confortola uit Italië. Michelle Velzeboer werd vierde.

Ogenschijnlijk eenvoudig reed de oudste Velzeboer naar het goud, maar dat was niet helemaal het geval. Nog nahijgend van de inspanning ontving ze haar medaille en ook voor de camera was duidelijk dat het zwar was geweest.

"Ik ben nog steeds een beetje buiten adem", bevestigde Velzeboer. "Ik vond de halve finale al heel zwaar. Dan merk je toch dat je maar een afstand rijdt. Maar ik heb het gered."

In de finale bleef ze rustig tot het einde. "Ik had heel veel rust in deze race. Ik wist dat ik geen energie moest verspelen. Kalm blijven en focussen op een actie op het einde. Als ik rustig blijf, op mezelf vertrouw en doe wat ik moet doen, dan ben ik tot veel in staat."