Van Empel zegeviert in wereldbeker Benidorm, Brand blijft klassementsleider

Wereldkampioen Fem van Empel heeft voor de derde keer op een rij de wereldbekercross in het Spaanse Benidorm gewonnen. In een sprint tegen landgenote Lucinda Brand was ze de beste na een spannende koers. Achter de twee Nederlandse rensters werd Marie Schreiber uit Luxemburg derde, Marianne Vos kwam als vierde over de meet.

Puck Pieterse veroverde vorige week de nationale titel, maar werd daarna ziek en ontbrak in het zonnige Benidorm.

Geen blubber

De andere toppers reden op een parcours zonder blubber in de eerste drie ronden in een kopgroep van twaalf. In de vierde ronde sloegen Van Empel, Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Blanka Vas een gaatje, maar bij het ingaan van de laatste ronde was er weer een kopgroep van tien.

Toen Brand heuvelop gas gaf, konden alleen Vas, Van Empel en Schreiber volgen. Brand maakte tempo, maar Van Empel won.

In de stand van de wereldbeker blijft Brand koploper, voor Van Empel. Er worden nog twee wedstrijden gereden voor de wereldbeker: volgend weekeinde in het Belgische Maasmechelen en in Hoogerheide.