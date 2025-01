Ook Twente weet niet te winnen, NAC na goede openingsfase met 2-1 te sterk

Daarna bleef de ploeg van Joseph Oosting jagen. Eredivisietopscorer Steijn, die door het thuispubliek consequent werd uitgefloten, lag aan de ketting. Vlap was daardoor de man die het meest in kansrijke positie kon opduiken in het strafschopgebied van NAC, maar de Fries was niet zo scherp voor het doel als zijn teamgenoot Steijn doorgaans is.

Aansluiting

In de tweede helft begon NAC weer stormachtig, terwijl Twente bleef proberen om voetballend gevaarlijk te worden. Dat lukte een aantal keren via invaller Sayfallah Ltaief en Vlap. Ook kreeg Steijn nu een keer de ruimte om te schieten, maar zijn poging ging naast via het been van een NAC-speler.

Een kwartier voor tijd was het dan toch raak voor de Tukkers. Daan Rots kopte een corner van Vlap achterwaarts binnen: 2-1. Het was pas de eerste treffer van Rots dit seizoen in de eredivisie.