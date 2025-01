Tolhoek en Hoekstra helpen Ajax weer naast PSV, ook FC Utrecht blijft meedoen om titel

De spits van de Amsterdammers werd vorige maand verkozen tot 'talent van de maand' vanwege haar goede vorm en die trekt ze in het nieuwe jaar goed door. Tegen AZ maakte ze naast de 1-0 (binnengegleden op aangeven van Tiny Hoekstra) ook de 3-0 (binnengegleden bij de tweede paal).

Fout van Liefting

Nog geen tien minuten later was de aangeefster bij de 1-0 zelf trefzeker. Hoekstra verschalkte AZ-doelvrouw Femke Liefting met een boogballetje, omdat die te ver voor haar doel stond. Dat was een fout van de 20-jarige keepster, die vorig jaar in deze wedstrijd bewusteloos van het veld ging.

Een treffer van Lily Yohannes werd vervolgens onterecht afgekeurd wegens buitenspel, maar Ajax hoefde niet lang te wachten op de volgende goal. Tolhoek onderstreepte met haar elfde treffer van dit seizoen haar status als topscorer van de eredivisie.

Nog voor rust leek het duel helemaal beslist te worden. Net zoals Tolhoek tekende ook Hoekstra voor haar tweede treffer.