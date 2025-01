Sluwe Sighel is Van 't Wout op de streep de baas op 1.000 meter

Aan het begin van de dag werd Frankrijk verrassend Europees kampioen op de gemengde aflossing in Dresden. De Franse shorttrackers waren de enigen die niet betrokken raakten bij een van de vele valpartijen in de finale en kregen zo de titel cadeau.

Nederland moest genoegen nemen met het zilver, nadat Van 't Wout in leidende positie was aangetikt door de Italiaan Sighel en ten val was gekomen. Eerder in de race kwam Sighel ook al in aanraking met de Polen, die daardoor kansloos waren voor de winst.

De jury kon niet anders dan de Italianen diskwalificeren, waardoor Polen (brons) en Nederland (zilver) met de stralende kampioenen uit Frankrijk mee mochten naar het podium.