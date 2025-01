Brandende auto rijdt tegen woning Den Bosch

Een brandende auto is vannacht tegen een huis in Den Bosch aangereden. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de woning is groot. Ook een geparkeerde scooter en het huis van de buren liepen schade op.

Bij de brand werd een aanmaakblokje gevonden, meldt Omroep Brabant. Het lijkt er dus op dat de auto is aangestoken en daarna tegen de woning is geduwd. Een politiewoordvoerder zegt dat uit onderzoek vandaag moet blijken of er inderdaad opzet in het spel is.

De brand aan de Acaciasingel werd rond 02.00 uur ontdekt. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. Ze zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook hadden binnengekregen.

Gemoedelijke buurt

Een van de buren zegt te zijn geschrokken, vooral omdat ze nog nooit iets dergelijks heeft meegemaakt. "Iedereen hier kent elkaar, dit is een rustige en gemoedelijke buurt", zegt ze.

Toch is het niet de eerste keer dat het mis gaat in de buurt. Eind 2022 ontplofte een explosief bij een auto die de Acaciasingel op reed. De inzittenden, een 29-jarige vrouw en haar dochter, bleven ongedeerd. De toedracht van die explosie is altijd onduidelijk gebleven.