Medewerkster theater Roosendaal (21) dood aangetroffen onder toegangspoort

Een 21-jarige medewerkster van theater De Kring is Roosendaal is vanochtend dood aangetroffen op een parkeerplaats. Zij lag onder de ijzeren toegangspoort.

Volgens Omroep Brabant is sprake van een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie is op de hoogte gebracht, laat de politie weten. Die gaat een onderzoek starten.

Het lijkt erop dat de vrouw uit Moerstraten vanochtend op weg was naar haar werk toen het ongeluk gebeurde. Er stond voor vandaag een lunchvoorstelling gepland in het theater. Die voorstelling is afgelast, evenals een voorstelling later vandaag.