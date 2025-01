Bestand Gazastrook met uren vertraging ingegaan, wachten op vrijlating eerste gijzelaars

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah

"Op dit moment lijken de partijen zich aan het bestand te houden en lijkt alles klaar om de afspraken in werking te zetten, zowel de vrijlating van gevangenen aan beide kanten, maar ook het opschroeven van de levering van hulpgoederen aan Gaza.

Het plan is dat om 15.00 uur Nederlandse tijd die gijzelaars worden vrijgelaten. Zij zijn de eerste drie van in totaal 33 gijzelaars die in de eerste fase van het staakt-het-vuren vrijgelaten worden.

Later vandaag wordt ook de eerste groep Palestijnen vrijgelaten die vastzit in Israëlische gevangenissen. Dat gaat om een groep van 95 mensen. Hoe laat zij precies vrijgelaten worden, weten we niet.

Maar, zoals hier altijd gezegd moet worden, het is een fragiele situatie dus het blijft spannend."