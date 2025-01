Smulders tweede in slotetappe Tour Down Under, Zwitserse Rüegg eindwinnaar

De Zwitserse Noemi Rüegg heeft de Tour Down Under op haar naam geschreven. Ze won het eindklassement voor Silke Smulders. De 23-jarige Nederlandse van de Australische ploeg Liv AlUla Jayco moest vandaag in de laatste etappe de Amerikaanse Chloé Dygert voor zich dulden en eindigde in de daguitslag op de tweede plaats.

In de slotetappe van de eerste World Tour-koers van dit seizoen ging het in Stirling bergop in de sprint. De 23-jarige Rüegg, rijdend voor EF Education-Oatly, werd derde. Dat was ruim voldoende om haar in de tweede etappe opgebouwde voorsprong te behouden. Ze hield dertien seconden over van haar marge van vijftien seconden.

Ottestad derde

De Tour Down Under is een driedaagse etappekoers. De eerste rit werd gewonnen door Daniek Hengeveld. De 22-jarige Hengeveld liet in Aldinga het peloton 36 seconden achter zich, maar kon in de tweede rit niet mee met de favorieten. Ze eindigde uiteindelijk op de 49ste plek in het eindklassement op bijna een kwartier van Rüegg.

De Noorse Mie Bjørndal Ottestad werd derde in het eindklassement.