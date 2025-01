Uit prullenbak geredde kladjes van Bob Dylan geveild voor 500.000 euro

"Mijn vader was een hamsteraar, als ik eerlijk ben", zegt Myles Aronowitz over waarom zijn vader de kladjes bewaarde. "Hij gooide nooit iets weg. Hij probeerde alles overzichtelijk te houden, maar hij is zo vaak verhuisd dat hij keer op keer opnieuw begon."

Dylan bracht Mr Tambourine Man in 1965 uit op een album, maar het waren de The Byrds die het met een coverversie wereldberoemd maakten. Hun versie die enkele weken later uitkwam haalde de hoogste plek in de Britse en Amerikaanse ranglijsten, de eerste keer dat een Dylan-productie een nummer 1-hit werd.

De drie versies die Aronowitz redde verschillen op meerdere plekken van het eindresultaat. Zo zijn de openingswoorden al "Hey mr Tambourine man", maar wordt de tekst "won't you play a song for me" uit de eerdere versie later vereenvoudigd naar het uiteindelijke "play a song for me".

Volop in de belangstelling

Aronowitz overleed in 2005, zijn familie bood de papieren aan voor de speciale Dylan-veiling die in Nashville werd gehouden. Daar kwamen meer memorabilia van de Nobelprijswinnende zanger onder de hamer, zoals foto's, schetsen door Dylan en een gitaar van hem. Dankzij de film A complete unknown met acteur Timothée Chalamet staat de zanger momenteel weer volop in de belangstelling.

De gitaar, een Fender Telecaster uit 1983, ging voor 222.250 euro van de hand, bijna het dubbele van de geschatte maximumwaarde van 120.000 dollar. Voor een denim jasje dat Dylan in de film Hearts of fire droeg, werd 25.400 dollar betaald. In totaal bracht de veiling 1,5 miljoen dollar op.