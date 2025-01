Ajax-AZ herinnert Liefting aan heftige botsing: 'Mijn ouders maakten zich zorgen'

Als AZ-keepster Femke Liefting vanmiddag (12.15 uur) het veld opstapt op De Toekomst voor de uitwedstrijd tegen Ajax, zullen haar gedachtes ongetwijfeld afdwalen naar vorig jaar. Toen werd de wedstrijd namelijk gestaakt nadat de doelvrouw bewusteloos was geraakt na een zware botsing.

"Het was een heftige botsing. Ik dacht dat ik een bal kon onderscheppen, maar toen zag ik de knie van Chasity Grant op me afkomen. Dat is ook het laatste wat ik zag, ik was even weg en kwam pas in de ambulance bij."