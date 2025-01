Topclubs morsen punten in de eredivisie: 'Crisis, daar spreek ik niet over'

"Het is duidelijk dat we niet in een goede fase zitten", verzuchtte trainer Peter Bosz. Voor de winterstop verloor hij met PSV bij sc Heerenveen, vorige week leed hij puntverlies tegen AZ en zaterdag werd er verloren van het laaggeklasseerde PEC Zwolle.

"Je ziet het in alles terugkomen: de fifty-fifty duels win je niet, de ballen vallen net verkeerd en we missen zelfs een penalty. Dit is eventjes de fase waar we nu in zitten en daar moeten we snel uitkomen."

Is voetbal dan moeilijker te voorspellen dan menigeen denkt? "Misschien hebben jullie van de media er geen verstand van", toonde Bosz zich laconiek. "Of in ieder geval degenen die zeiden dat we er al waren."