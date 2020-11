De Boer is goedgehumeurd: 'Behalve eerste vijf minuten, leek er niet op'

Hij zag negatieve, maar zeker ook positieve punten. En dus stond Frank de Boer na zijn tweede zege als bondscoach van Oranje, 2-1 uit tegen Polen, goedgehumeurd voor de NOS-camera. "Zeker, behalve in de eerste vijf minuten. Dat leek er niet op..."

De vijftigjarige trainer doelde op de snelle tegengoal, waarbij de defensieve organisatie niet op orde was. "Ik heb ze van tevoren nog gewaarschuwd: wees vanaf seconde één alert, maar het leek wel of we dat niet waren", aldus De Boer. "Vooral als wij zelf de fout maakten, kwamen de Polen er snel uit."

De bondscoach bekende nog op zoek te zijn naar het juiste evenwicht, want in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina zondag had het Nederlands elftal soortgelijke problemen. "Dat moeten we goed analyseren. Soms lijd je balverlies waar je dat niet moet lijden. Of dat frustrerend is? Soms wel."

'Geknokt tot laatste seconde'

De winnende trainer benadrukte echter ook de positieve zaken uit te lichten. Oranje creëerde met goed aanvalsspel voldoende kansen, maar verzuimde lange tijd te scoren. "Gelukkig lieten we na de 1-0 wel zien wat we kunnen. Ik zei in de rust: als we zo doorgaan, gaan we 100% scoren."

