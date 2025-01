Sabalenka wint voor achttiende keer op rij op Australian Open, ook Gauff door

Aryna Sabalenka blijft maar winnen op de Australian Open. De Belarussische nummer een van de wereld was in de achtste finales rap klaar met de Russische Mirra Andrejeva: 6-1, 6-2.

Sabalenka, de winnares van de vorige twee edities van de Australian Open, verloor vorig jaar op Roland Garros nog van de 17-jarige Russische, maar in Australië maakte de topfavoriete geen enkele fout, ze stond maar drie games af.

De titelfavoriete brak haar opponente vier keer en drie breekpunten die ze in haar eigen opslagbeurt kreeg (alle in de zesde game van de tweede set) werden met gemak weggewerkt. Na een uur was de winst binnen. "Ik ben erg blij met het niveau dat ik haal" , zei de winnares.

Gauff heeft iets meer moeite

De als derde geplaatste Coco Gauff had het wat lastiger in haar partij in de vierde ronde. De Amerikaanse won wel met 5-7, 6-2, 6-1 van Belinda Bencic. In haar negende partij van het seizoen moest ze voor het eerst een set aan een tegenstandster laten.

De Zwitserse Bencic kreeg vorig jaar een dochter en is de nummer 294 van de wereld, maar stond ooit al eens vierde. Ze brak Gauff tweemaal op rij en pakte zo de eerste set. Daarna ging het alsnog snel.