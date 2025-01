Kraker op komst in kwartfinales Australian Open: Djokovic tegen Alcaraz

Tennisfans kunnen er dinsdag eens goed voor gaan zitten. In de kwartfinales van de Australian Open nemen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz het tegen elkaar op. Djokovic, tienvoudig winnaar van de Australische grand slam, versloeg zondag in drie sets de Tsjech Jiri Lehecka: 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Eerder op de dag won Alcaraz ook vrij eenvoudig van de niet zo fitte Brit Jack Draper. Ook Alexander Zverev (ATP-2) en Tommy Paul (ATP-11) plaatsten zich redelijk eenvoudig voor de kwartfinales, waarin ze elkaar treffen.

Djokovic moppert en weigert interview

Makkelijk ging het niet voor Djokovic, die graag zijn 25ste grand slam wil winnen in Australië. In de eerste twee sets kende de Serviër niet al te veel problemen, maar in de derde set haperde het soms.

Lehecka maakte een break achterstand goed en was even de baas in de rally's. Djokovic mopperde af en toe op een deel van het publiek, dat hem uitjouwde. De Serviër liet zich niet van de wijs brengen en besliste de partij in drie sets.

Na de wedstrijd ging het geklaag van Djokovic nog even door. Hij weigerde op de tennisbaan een tv-interview met de Australische zender Channel 9 omdat ze hem eerder 'overschat' hebben genoemd. De Serviër wil excuses van de tv-zender en in het bijzonder van journalist Tony Jones.

Volgens de toptennisser zou Jones Servische fans belachelijk hebben gemaakt en beledigende uitspraken hebben gedaan over hem.

Heupblessure Draper

Alcaraz speelde tegen Draper, die bij een 5-7, 1-6 achterstand de handdoek in de ring moest gooien. De wedstrijd duurde in totaal anderhalf uur. Dat het nog zo lang duurde kwam vooral door de eerste set. Alcaraz serveerde niet best en Draper (ATP-18) haalde een goed niveau, waardoor het lang gelijk opging.