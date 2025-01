Alcaraz en Paul treffen niet fitte spelers en gaan makkelijk door op Australian Open

De nummer drie van de wereld trok in de eerste set wel aan het langste eind en direct daarna vertrok Draper de catacomben in om zich aan zijn heup te laten behandelen. Dat hielp niet, na de tweede set moest Draper opgeven.

Alcaraz staat nu voor het tweede seizoen op rij bij de laatste acht. Verder kwam hij nog nooit in Melbourne.

Slechts drie games

De Amerikaan Paul, de nummer 11 van de wereld, was in minder dan anderhalf uur klaar met Alejandro Davidovich Fokina (ATP-66): 6-1, 6-1, 6-1.

De 25-jarige Spanjaard had in de tweede (Felix Auger-Alliassime) en de derde ronde (Jakub Mensik) heel knap een achterstand van twee sets ongedaan gemaakt, maar dat harde werk had zijn weerslag in deze partij.