Wekdienst 19/1: Onzekerheid over staakt-het-vuren in Gaza • Ultrarechtse Israëlische minister stapt op

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas zou om 07.30 uur Nederlandse tijd in hebben moeten gaan, maar het bestand is uitgesteld omdat Hamas nog geen namenlijst van gijzelaars heeft overhandigd aan Israël.

De ultrarechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir neemt vandaag ontslag, meldden Israëlische media. Hij stapt uit het kabinet van premier Netanyahu uit protest tegen het akkoord dat Israël heeft gesloten met Hamas over een tijdelijke wapenstilstand.

Ajax speelt in de Eredivisie uit tegen sc Heerenveen (14.30 uur). De andere duels zijn: NAC Breda-FC Twente (12.15 uur), Almere City-Heracles Almelo (14.30 uur), NEC-Fortuna Sittard (16.45 uur) en Sparta Rotterdam-RKC Waalwijk (20.00 uur).

Wat heb je gemist?

Er is nog altijd onduidelijkheid over het bestand in de Gazastrook. De Israëlische premier Netanyahu herhaalde vanochtend dat Hamas nog niet aan alle voorwaarden voldoet, omdat er nog niet is meegedeeld welke drie gijzelaars vandaag vrij zullen komen.

Die informatie had om 15.30 uur gistermiddag bekend moeten zijn, maar volgens bronnen binnen Hamas was dat door technische problemen niet gelukt. Net als gisteravond benadrukte Netanyahu dat het staakt-het-vuren pas kan ingaan als Israël een lijst met namen heeft.

Ander nieuws uit de nacht:

TikTok op zwart voor gebruikers in de VS door verbod: vorig jaar werd TikTok door de regering van Biden bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid. Aankomend president Trump heeft al aangekondigd het verbod te willen uitstellen.

Roxy Dekker wint Popprijs 2024: 'Ze vangt de tijdgeest met zelfspot': de prijs werd gisteravond uitgereikt op Eurosonic Noorderslag. De 20-jarige zangeres werd in korte tijd bekend dankzij TikTok en Instagram.

Aanhangers geschorste president Yoon bestormen rechtbank in Seoul: de betogers richtten vernielingen aan nadat de rechtbank had besloten de voorlopige hechtenis van Yoon te verlengen.

En dan nog even dit:

Dat de aarde opwarmt is inmiddels geen verrassing meer. Maar, de snelheid waarmee dat in 2024 gebeurde is een raadsel waar wetenschappers hun hoofd over breken. NOS op 3 legt uit welke verdachten de wetenschap hiervoor in het vizier heeft.