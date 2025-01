Israël gaat door met aanvallen op Gazastrook, gijzelaarslijst onderweg

Het bestand tussen Israël en Hamas is nog niet ingegaan. Net voor het bestand inging om 07.30 uur Nederlandse tijd, herhaalde de Israëlische premier Netanyahu dat hij eerst van Hamas de lijst wil krijgen met gijzelaars die vandaag zullen worden vrijlaten.

Het Israëlische leger zei niet lang daarna dat het doelen in het noorden en midden van Gaza vanaf de grond en vanuit de lucht heeft aangevallen. Bewoners melden aan persbureau Reuters ook aanvallen in het zuiden van de Gazastrook.

Zo'n 2,5 uur nadat het bestand officieel in had moeten gaan, heeft Israël alsnog de lijst met namen in handen gekregen, melden Israëlische media. Ook Hamas zegt dat de lijst met namen van de drie Israëliërs die worden vrijgelaten is vrijgegeven.

Even na 08.30 uur Nederlandse tijd filmde een cameraploeg van Reuters deze explosie: