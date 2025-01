Van Persie wil leren, maar aan zijn visie twijfelt hij nooit: 'Dat is hoe ik wil zijn'

"Ik heb twee goede keepers die allebei hun eigen kwaliteiten hebben. Andries is heel goed met lange ballen en ik wist dat Quick Boys 3-3-4 ging spelen. Dit leek me dus een logische keuze. Het is helder dat het nu verkeerd uitpakte, maar ik geloof dat het ook goed kan gaan."

Van Persie denkt dat de weerstand tegen de wissel komt omdat 'de tactische keeperswissel' een onbekend fenomeen is. "Maar dat is geen reden om het dan niet te doen. Andere trainers zien wat dit betreft vooral de beren op de weg, ik zie de kansen. Dat is misschien een verschil."

Ontwikkeling

Heerenveen kreeg vroeg in het seizoen een ontzettende optater van AZ. Het verloor met 9-1 in Alkmaar. Daarna waren de Friezen wisselvallig. Er werd bijvoorbeeld knap gewonnen van PSV, maar in andere wedstrijden gaf de ploeg totaal niet thuis.

Hoe kan dat? "We missen een bepaalde hardheid daarin", verklaart Van Persie. "Het gaat me op die momenten niet eens zozeer om het feit dat we verliezen. Maar ik wil wel dat we elke wedstrijd laten zien dat we klaar zijn voor de battle. En dat we onszelf laten zien op de manier waar we voor staan."

Van Persie zelf wil zich ook blijven ontwikkelen, benadrukt hij. Bij Heerenveen is er een begeleider van de technische staf. "Volgens mij ben ik de enige coach die werkt met een coach van de coaches. Die houdt mij iedere dag een spiegel voor. Daar sta ik heel erg voor open."

Maar toch: "Ik blijf kijken welke dingen beter kunnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik over tien jaar een visie heb die haaks op die van nu staat."