Airforce Jan, het (niet meer zo) geheime ingooiwapen van NAC: 'Het leeft in Breda'

In Breda hebben ze sindsdien liever een ingooi van Van den Bergh dan een hoekschop. De ballenjongen levert Van den Bergh een droog gewreven bal aan - ideetje van keeperstrainer Gábor Babos - waarna de Belg eerst achterover leunt tegen de reclameboarding, om de bal vervolgens voor het vijandelijke doel te katapulteren. Het heeft Van den Bergh - ook een goede kopper - de bijnaam 'Airforce Jan' opgeleverd.

Opwinding op tribunes

NAC-trainer Carl Hoefkens is blij met zijn geheime wapen, "We besteden veel tijd aan stilstaande situaties. De ingooi is daar een belangrijk onderdeel van, omdat we op die manier gevaar kunnen creëren. Je weet dat tegenstanders er niet gerust op zijn en het zorgt voort opwinding op de tribunes. Voor een coach is zoiets perfect."

Minder enthousiast is Hoefkens over de toenemende belangstelling voor de specialiteit van het huis: "Interviews zoals deze zorgen ervoor dat tegenstanders zich er meer op gaan voorbereiden. Het wordt hoe langer, hoe moeilijker. Beter hebben we het er niet meer over."