41 resterende Blokkers houden de moed erin: 'Ik kijk zelfs naar een nieuwe winkel'

"Mensen hebben toch pannen en strijkplanken nodig." Blokker-franchisenemer Ronald Mol uit Roosendaal is positief gestemd over de toekomst van zijn winkel. Begin dit jaar sloten alle Blokkers, behalve de 41 filialen van franchisenemers: zelfstandige ondernemers die de formule van de huishoudketen gebruiken.

"Ik kijk zelfs naar plekken voor een nieuwe winkel," zegt Mol. "Aan stellingen kun je nu makkelijk komen. Voor weinig kun je nu een nieuwe winkel inrichten. Het hoeft niet per se in het hetzelfde pand van een oude Blokker."

De stemming zit er ook er goed in bij franchisenemer Esther Heinen uit Spakenburg, die vorig jaar al haar winkel uitbreidde. "Sommige klanten rijden speciaal om, omdat hun vertrouwde winkel dicht is. Op de zaterdagmarkt komen mensen naar binnen omdat ze het leuk vinden dat er kennelijk toch nog een Blokker open is."

Eigen koers

Sinds de ondergang van de huishoudketen moeten de franchisenemers veel meer zelf regelen. Van de 46 filialen worden er 41 voortgezet. Ze leggen zelf contact met vertrouwde leveranciers als Brabantia, Mepal en Leifheit. Ook moest er een nieuw kassasysteem komen na de sluiting van ruim 400 overige Blokkers.

Inmiddels zijn de krachten gebundeld onder aanvoering van Carlo Thijssen, franchisenemer in Made. "Er komt werk bij waar veel ondernemers nog geen ervaring mee hebben. Daarnaast overleggen we over het aanbod in de winkels. We moeten natuurlijk wel een beetje eenvormig blijven." Thijssen zegt dat tientallen geïnteresseerden zich hebben gemeld als nieuwe franchisenemer.

De nieuwe aanpak geeft zelfvertrouwen. "We worden steeds zelfstandiger en mondiger," zegt Heinen uit Spakenburg. "Het gaat steeds meer in de richting van een soft franchise formule." Bij soft franchise gebruiken de ondernemers de merknaam van een keten, maar hebben ze meer te zeggen over inkoop, voorraad en marketing dan bij normale franchise.

"Doorgaans kan een franchisenemer voor zo'n 30 procent zelf bepalen wat er in winkel ligt," legt retaildeskundige Rupert Parker Brady uit. Meer autonomie voor de franchisehouders is een interessant idee, maar Brady vraagt zich af voor hoelang dat is. "Wat daarvan overblijft, hangt af van de nieuwe eigenaar. Die gaat misschien toch weer nieuwe eisen stellen aan de franchisehouders."