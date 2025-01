TikTok op zwart voor gebruikers in de VS door verbod

TikTok is niet meer te gebruiken in de VS. Kort voor de ingang van het wettelijke verbod ging de app op zwart en was die niet meer te downloaden. Gebruikers van het socialemediaplatform zijn op de hoogte gesteld via een melding.

De app had naar schatting zo'n 100 miljoen actieve gebruikers in de VS. Die kregen in een bericht te horen dat ze "helaas voorlopig niet meer TikTok kunnen gebruiken". Het bedrijf zegt er hoop uit de putten dat Donald Trump, die maandag wordt geïnstalleerd als president, naar een oplossing streeft.

'Verbod uitstellen'

Trump zei zaterdag in gesprek met NBC News dat hij de uitvoering van de omstreden wet "hoogstwaarschijnlijk" negentig dagen uitstelt. "Als ik dat besluit, dan kondig ik dat waarschijnlijk maandag aan." De toekomstige president heeft zelf 15 miljoen volgers op TikTok.

De regering-Biden heeft het platform begin vorig jaar verboden. Het wordt gezien als gevaar voor de nationale veiligheid aangezien de app in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance. De regering-Biden wijst erop dat de Chinese overheid TikTok mogelijk gebruikt om op grote schaal gegevens van Amerikanen te verzamelen en ze te beïnvloeden. Hard bewijs daarvoor ontbreekt. Washington en Peking zijn verwikkeld in een geopolitieke machtsstrijd.

Hooggerechtshof

TikTok stapte naar het Hooggerechtshof om te voorkomen dat de app verboden zou worden. Het hof ging echter niet mee in de redenering van het techbedrijf dat alle Amerikanen op het platform worden beknopt in hun vrijheid van meningsuiting.

Naast TikTok is ook CapCut buiten werking gesteld. Deze videobewerkingsapp is eveneens in handen van het Chinese ByteDance. Met ruim een miljard downloads wereld is ook CapCut zeer populair.