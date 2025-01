Weer anti-Trumpmars in Washington maar nu geen volle pleinen: 'Er is vermoeidheid'

"Ik ben bang dat er een landelijke abortusban komt", zegt Juliana, die overkwam uit New York. "Als we nu niet opstaan, wanneer dan wel? Ze moeten zich niet bemoeien met wat wij met ons lichaam doen." Naast vrouwenrechten maken de demonstranten zich onder meer sterk voor het klimaat en zijn ze fel over Trumps immigratie-agenda.

In een interview met NBC kondigde Trump aan dat zijn beloofde massadeportaties topprioriteit hebben. "Het zal snel beginnen", zei hij. "We moeten de criminelen het land uitgooien." Verschillende Amerikaanse media schrijven dat er op dinsdag al invallen worden gedaan in onder meer Chicago.

'Ik kom uit een shithole country'

"Als ik het geld zou hebben, zou ik uit principe zelf vertrekken uit Amerika", zegt de in Trinidad en Tobago geboren activist Nadine Seiler. Bijna veertig jaar geleden kwam ze naar de VS. Ze is genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger, maar volledig veilig voelt ze zich niet. "Ik kom uit een shithole country", zegt ze. Een referentie naar Trump, die eerder Haiti en El Salvador als zodanig zou hebben bestempeld. "Maar ik ga graag terug."

'Serieus, Amerika? Een dictator?' heeft ze op haar spandoek geschreven. "Amerika destabiliseert landen over de hele wereld onder het mom van democratie. In datzelfde Amerika is het nu acceptabel dat iemand zegt dat hij voor één dag dictator wil zijn", stelt ze. "Een veroordeeld crimineel, een pathologische leugenaar. En het ergste is dat dat nu is genormaliseerd."

Trumpaanhangers

Een jongeman met een zwart Make America Great Again-petje, baant zich een weg door de menigte. "We komen hier om Lincoln te zien", zegt hij, terwijl hij snel doorloopt. Hij is een van de weinigen hier, al groeit het aantal Trump-supporters in de stad zienderogen.

Burgerrechtenorganisaties zijn hard bezig de oorlogskas te vullen. Maar afgaande op de opkomst lijkt de puf er bij de tegenstanders van Trump wel uit. "Er is wat vermoeidheid", constateert ook demonstrant Juliana. "Online activisme kan natuurlijk ook werken, maar je moet je ook laten zien in de straten", vindt ze. "Ik denk dat dit geen tijd is voor wanhoop", meent activist Parlato uit Colorado. "We moeten weerstand bieden, als dat wordt nagelaten betekent dat capitulatie."